Chi dopo Spalletti?

Dopo l'addio di Spalletti, il futuro della nazionale italiana si tinge di incertezza e aspettative. La recente disfatta in Norvegia ha accelerato le discussioni, mentre il nome di Ranieri emerge come possibile erede. Ora, il nostro calcio si trova a un crocevia: chi guiderà gli Azzurri verso nuovi traguardi? Il cammino verso il prossimo capitolo è appena iniziato, e il mondo del calcio italiano aspetta con trepidazione...

E così è finita l'esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia, dopo una conferenza stampa oltre i confini della realtà . Il commissario tecnico ha annunciato il suo stesso esonero, dichiarando che sarebbe stato in panchina il giorno dopo per l’ultima gara della sua gestione. Noti gli eventi degli ultimi giorni: la disfatta in Norvegia; l'idea di sostituire Spalletti con Ranieri; il tecnico romano che ci pensa, tentenna, ma alla fine declina, probabilmente per incompatibilità con il ruolo che la dirigenza della Roma aveva pensato per lui. Ci si potrebbe interrogare a lungo sulle ragioni di questa idea, ma qui invece preferisco continuare a guardare al futuro, ora che il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è costretto a sfogliare di nuovo la proverbiale margherita alla ricerca di un nuovo commissario tecnico. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Chi dopo Spalletti?

In questa notizia si parla di: Spalletti Panchina Tecnico Norvegia

Spalletti, il gesto d’addio su contratto e soldi. Che cosa ha chiesto agli azzurri per l’ultima panchina da licenziato - Luciano Spalletti, ormai ex ct dell’Italia, affronta il suo ultimo impegno sulla panchina azzurra al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Un tecnico esonerato, costretto in panchina stasera (#Spalletti), che si ritrova a commentare chi dovrebbe prendere il suo posto (#Ranieri), un ex allenatore di 73 anni che attualmente è l’unica idea partorita dalla federazione. Il 3-0 alla Norvegia è l’ultimo dei p Partecipa alla discussione

#Nazionale, #Luciano Spalletti non è più il commissario tecnico dell'#Italia, fatale la sconfitta 3 a 0 contro la Norvegia. Il tecnico di Certaldo ha comunicato di essere stato sollevato dall'incarico dal presidente #FIGC, #Gravina. I candidati per la panchina azzu Partecipa alla discussione

Nazionale, dopo il disastro Norvegia l'esonero di Spalletti. Commosso lascia la conferenza stampa; Nazionale, Luciano Spalletti non è più il commissario tecnico dell'Italia, fatale la sconfitta 3 a 0 contro la Norvegia; Calcio, chi guiderà l'Italia dopo l'addio a Spalletti? I favoriti.

Spalletti non esclude il ritorno immediato in panchina: Juve alla finestra dopo la risposta sibillina - Luciano Spalletti saluta la Nazionale dopo un’esperienza deludente e apre le porte a un possibile ritorno in panchina ...

Ranieri rifiuta la panchina dell'Italia, non sarà il nuovo Ct dopo l'esonero di Spalletti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ranieri rifiuta la panchina dell'Italia, non sarà il nuovo Ct dopo l'esonero di Spalletti ...

Caos totale Italia: arriva il clamoroso dietrofront | Il tecnico torna in panchina - La Nazionale sta vivendo momenti di caos dopo l’addio un po’ a sorpresa a Luciano Spalletti deciso dalla Federazione.