«Chi dopo Parigi dubita di Sinner sta dicendo una vera frescaccia».

Il campione degli anni Settanta Adriano Panatta: «Jannik è stato perfetto, a fine match ha persino siglato un punto in più di Alcaraz, ma non era quello decisivo. Spalletti in panchina da licenziato? Un capolavoro mandarcelo».