Chi detta la moda oggi? Come nascono le tendenze? Come anticipare i trend? Dimentica le vecchie regole

Chi detta la moda oggi? Come nascono le tendenze e come possiamo anticiparle? Fino a qualche anno fa, seguire le Fashion Week bastava per capire il ritmo del fashion system, ma ora il panorama è diventato più sfumato e dinamico. Street Style, social media e influencer influenzano il mercato come mai prima d’ora, rendendo ogni giorno una nuova occasione di ispirazione. Una tendenza può davvero nascere dall’osservazione quotidiana e dall’intuito, se si sa dove guardare.

Come nasce davvero una tendenza? Fino a qualche anno fa, la risposta sembrava semplice: bastava seguire le Fashion Week. Le collezioni stagionali, i look chiave, i diktat dei designer bastavano a tracciare una mappa chiara del gusto collettivo. Oggi, però, la situazione è più fluida. Le sfilate continuano a offrire visioni e direzioni, ma la loro autorità si è frammentata. Street Style all'alta moda: 5 look a cui ispirarsi X Una tendenza può cominciare da un archivio fotografico anni '90, un look virale su TikTok, un'uscita strategica sul red carpet o un revival improvviso dentro un vintage store.

