Chi affronterà Jannik Sinner nell’ATP di Halle? Teste di serie e principali insidie

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo all'ATP di Halle, un vero banco di prova prima di Wimbledon. Con una settimana di pausa per recuperare le energie e focalizzarsi sulla preparazione sull’erba, il talento azzurro affronta avversari di altissimo livello, tra cui la principale insidia che deciderà il suo cammino nel torneo. Quali sfide e sorprese lo attendono in questa fase cruciale? Restate con noi per scoprirlo.

Una settimana senza impegni agonistici ufficiali per recuperare le energie spese al Roland Garros ed iniziare a lavorare in vista della stagione su erba. Jannik Sinner si prepara a tornare in campo nell’ATP 500 di Halle per affrontare quella che sarĂ la prova generale in vista del torneo di Wimbledon, l’inizio dello slam londinese è previsto lunedì 30 giugno. Il campo partecipanti di assoluto livello, da verificare se rispetto all’annunciata entry list ci saranno eventuali forfait, crea le premesse di un torneo equilibrato nel quale non mancheranno sicuramente i test probanti in vista del terzo Slam della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi affronterĂ Jannik Sinner nell’ATP di Halle? Teste di serie e principali insidie

