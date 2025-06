Check-Up Rari Nantes Nuoto Salerno De Freitas prima conferma per la stagione di serie A1

La stagione di Serie A1 si avvicina e la Check-Up Rari Nantes Nuoto Salerno si prepara a tornare in grande stile. Con la prima conferma di Roberto Agulha De Freitas, la squadra rafforza il suo sogno di eccellere e conquistare nuovi traguardi. La passione per il nuoto e l’impegno dei nostri atleti sono la chiave per una stagione ricca di emozioni e successi. Restate con noi: la rinascita è già iniziata!

Arriva la prima conferma per la stagione di Serie A1 per la Check-Up Rari Nantes Nuoto Salerno, pronta a ripartire da Roberto Agulha De Freitas. La Check-Up Rari Nantes Nuoto Salerno è pronta a ripartire da una conferma importante: Roberto Agulha De Freitas vestirà i colori giallorossi anche nella prossima stagione in Serie A1. Dopo . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Check-Up Rari Nantes Nuoto Salerno, De Freitas prima conferma per la stagione di serie A1

In questa notizia si parla di: Check Rari Nantes Nuoto

A2 M – la Check Up Rari Nantes Salerno batte il primo colpo: Ancona battuto e semifinale sull’1-0 - La Check Up Rari Nantes Salerno conquista la prima vittoria nei playoff promozione, battendo 12-9 il Vela Nuoto Ancona e portandosi avanti nella serie di semifinale.

Pallanuoto: nei Playout di Serie B la Rari Nantes sconfigge il Mestrina Nuoto per 11-3 https://imperiapost.it/747326/pallanuoto-nei-playout-di-serie-b-la-rari-nantes-sconfigge-il-mestrina-nuoto-per-11-3… Partecipa alla discussione

Rari Nantes Salerno, la spelndida pomizione in A1 https://cronachesalerno.it/rari-nantes-salerno-la-spelndida-pomizione-in-a1/… https://cronachesalerno.it/rari-nantes-salerno-la-spelndida-pomizione-in-a1/?fsp_sid=20244… Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Pallanuoto, la Check-Up Rari Nantes Nuoto Salerno parte da Roberto Agulha De Freitas - Salernonotizie.it; PLAYOFF PALLANUOTO, LA RARI NANTES SALERNO SBANCA CHIAVARI E RITORNA IN SERIE A1; Torna la Leva del Centenario: corsi di nuoto e pallanuoto gratuiti per bambini dai 7 ai 12 anni.

Rari Nantes, De Freitas rinnova: è il primo tassello per la serie A1 - Up Rari Nantes Nuoto Salerno è pronta a ripartire da una conferma importante: Roberto Agulha De Freitas vestirà i colori ...

Finale playoff, Salerno-Chiavari Nuoto 16-11: si va a Gara 3 - Capitan Michele Luongo e compagni riescono nell'intento di allungare la serie playoff.

A2: una Check-Up Rari Nantes Salerno sontuosa supera la Lazio nel big match di giornata - 7 la SS Lazio Nuoto nella partita di cartello della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 maschile.