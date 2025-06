Che Massaro all'Università della Salita Storica.

Nel cuore della storica Università della Salita, la Cronoscalata Trento-Bondone si conferma come uno degli eventi più prestigiosi e impegnativi al mondo. I talenti di Club 91 Squadra Corse hanno brillato su questo tracciato leggendario, dimostrando passione, competenza e spirito di sfida. E questa è solo l’inizio di una stagione ricca di emozioni e successi che ci aspettano.

