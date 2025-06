Che caldo farà in Italia nei prossimi giorni | le tendenze meteo di Sottocorona

Scopri cosa ci aspetta nei prossimi giorni in Italia: niente caldo africano, ma temperature leggermente sopra la media, con un calo previsto a metà mese. Il meteorologo Paolo Sottocorona ci guida attraverso le tendenze meteo di questa estate ancora tutta da scoprire. Se sei curioso di sapere come vestirti e pianificare le tue attività, continua a leggere per un'analisi dettagliata delle previsioni.

Nessun caldo africano per l’Italia in questi primi giorni di estate. Lo ha spiegato il meteorologo Paolo Sottocorona fornendo un aggiornamento sulle tendenze meteo di questo inizio giugno dopo i primi picchi di caldo. Settimana fino al 15 giugno con temperature un po’ sopra la media, poi in calo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

