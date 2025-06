ChatGPT problemi con OpenAI | cosa sta succedendo

Oggi, 10 giugno, gli utenti di ChatGPT stanno affrontando un’interruzione improvvisa: le ricerche non partono e tutto sembra bloccato, come segnalato sul portale Downdetector. OpenAI, leader nel campo dell’intelligenza artificiale, si trova al centro di questa problematica che sta creando disagi a molti. Ma cosa sta succedendo esattamente? Vediamo insieme le cause e le possibili soluzioni a questo inconveniente.

(Adnkronos) – Problemi con ChatGPT oggi 10 giugno. Secondo molti utenti, leggendo le segnalazioni sul portale Downdetector, affermano che le ricerche non partono e che è tutto bloccato. Le prime segnalazioni sono arrivate alle 8.46 e sono proseguite durante la mattinata. Open AI è una società di intelligenza artificiale con sede negli Stati Uniti.

ChatGPT down oggi 10 giugno, problemi con l'intelligenza artificiale di OpenAI: cosa sta succedendo

