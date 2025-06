ChatGPT non sta funzionando più Problemi anche per Sora

Stai riscoprendo quanto dipendiamo dalla tecnologia, e quando qualcosa va storto, tutto si blocca. Oggi OpenAI affronta problemi che colpiscono ChatGPT, Sora e le API, lasciando utenti e sviluppatori in attesa di una soluzione. Ma come spesso succede, questa sfida potrebbe aprire la strada a miglioramenti e innovazioni future. Continua a seguirci per aggiornamenti e soluzioni alternative mentre lavorano per ripristinare il servizio.

OpenAI sta affrontando una serie di malfunzionamenti da questa mattina presto. Non si può usare ChatGPT e Sora, e non vanno nemmeno le API. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - ChatGPT non sta funzionando più. Problemi anche per Sora

