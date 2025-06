ChatGpt down oggi in tutto il mondo cosa sta succedendo al chatbot di intelligenza artificiale e perché non funziona

Oggi, il mondo si interroga: cosa sta accadendo a ChatGPT, il celebre chatbot di intelligenza artificiale di OpenAI? Da Roma a ogni angolo del pianeta, utenti segnalano disservizi e malfunzionamenti, creando sconcerto tra chi si affida quotidianamente alla potente tecnologia. Ma cosa provoca questa interruzione improvvisa? E quali saranno le conseguenze per il futuro dell’IA? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le possibili ragioni di questo blackout globale.

Roma, 10 giugno 2025 - ChatGpt, il chatbot di intelligenza artificiale di OpenAI nonché il più utilizzato al mondo, è in down. Il sito 'Downdetector' ha rilavato segnalazioni di malfunzionamenti a partire da poco le 9 di questa mattina, che sono andati poi ad aumentare esponenzialmente intorno alle 11 e continuano anche dopo 3 ore circa. Un grafico su ‘Downdetector’ mostra le segnalazioni di problemi inviate nelle ultime 24 ore rispetto al volume tipico di segnalazioni per ora del giorno, essendo comune che alcuni problemi vengono segnalati durante il giorno. Downdetector segnala un incidente solo quando il numero di segnalazioni di problemi è significativamente superiore al volume tipico per quell'ora del giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ChatGpt down oggi in tutto il mondo, cosa sta succedendo al chatbot di intelligenza artificiale e perché non funziona

