ChatGPT down oggi anche in Italia migliaia le segnalazioni

Oggi, in Italia e nel mondo, migliaia di utenti hanno segnalato il disservizio di ChatGPT, il popolare sistema di intelligenza artificiale di OpenAI. Il blackout, avvenuto martedì 10 giugno, ha causato disagi e curiosità tra chi fa affidamento su questa tecnologia. La rete si è infiammata di commenti e discussioni, dimostrando quanto questa piattaforma sia ormai parte integrante delle nostre vite. Ma cosa ci riserva il futuro? Restate con noi per scoprirlo.

ChatGPT down per migliaia di utenti nel mondo. E’ successo oggi, martedì 10 giugno, al sistema di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI. Nelle ultime 24 ore sulla piattaforma online Downdetector sono oltre mille gli utenti che hanno segnalato problemi di accesso allo strumento soprattutto tramite app ma anche passando per il sito web. L’interruzione globale ha scatenato il popolo del web, con diversi utenti che hanno postato sui social gli screenshot con i messaggi di errore e altri che hanno ironizzato sulla dipendenza già elevata dell’uomo da questo strumento. Molti i commenti e le segnalazioni anche sulla piattaforma Downdetector: “Da circa 36 ore è un disastro completo, ha avuto 4 reset della memoria è si è persa tutte le immagini create per me, da 3 ore continua a non saper realizzare una immagine da prompt con scritte. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - ChatGPT down oggi anche in Italia, migliaia le segnalazioni

