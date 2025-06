ChatGPT down oggi 10 giugno problemi con l’intelligenza artificiale di OpenAI | cosa sta succedendo

Oggi, 10 giugno, molti utenti si stanno chiedendo: perché ChatGPT è offline? I problemi con l'intelligenza artificiale di OpenAI stanno creando scompiglio, ma ancora non è chiara la causa. Con oltre 590 segnalazioni su Downdetector, l’attesa di una spiegazione ufficiale cresce. Resta con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti su questa inaspettata interruzione, perché in un mondo sempre più digitale, anche le IA possono avere i loro momenti di crisi.

Non è chiara la natura del problema. OpenAI, azienda madre di ChatGPT, al momento non ha rilasciato comunicazioni ufficiali. Le segnalazioni sul portale Downdetector hanno raggiunto quota 591. 🔗 Leggi su Fanpage.it

