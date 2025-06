ChatGPT down manda in crisi gli utenti | disservizi in tutto il mondo per il chatbot di OpenAI Cosa sta succedendo

Il mondo intero sta assistendo a un vero e proprio blackout di ChatGPT, il celebre chatbot di OpenAI, lasciando utenti e aziende in difficoltà. Da questa mattina, segnalazioni di malfunzionamento si moltiplicano su Downdetector, creando tensione tra coloro che affidano alle intelligenze artificiali le loro attività quotidiane. Mentre OpenAI tace, cresce la curiosità per alternative come Gemini e Deepseek. Ma cosa sta succedendo realmente?

ChatGPT, il popolare chatbot di intelligenza artificiale di proprietà di OpenAi, funziona a singhiozzo. Su Downdetector le prime segnalazioni di malfunzionamento sono iniziate intorno alle 8 della mattinata di oggi, martedì 10 giugno, e hanno continuato a crescere fino alle 15. La società non ha pubblicato alcun comunicato ufficiale in merito al disservizio. Crescono le ricerche per Gemini e Deepseek. La maggior parte degli utenti sta riscontrando difficoltà nell’utilizzo dell’applicazione, mentre le piattaforme rivali – Gemini, di Google, e la cinese Deepseek – hanno visto un’impennata delle ricerche su Google. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Chatbot Chatgpt Openai Down

ChatGPT, l'età determina come utilizziamo il chatbot - L'età è un fattore chiave nel modo in cui utilizziamo ChatGPT. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha svelato che diverse generazioni adottano il chatbot in modi distinti, riflettendo le loro esigenze e competenze.

Se ne parla anche su altri siti

ChatGPT down, il chatbot di OpenAI non funziona oggi; ChatGpt down, l’IA di OpenAI non funziona in tutto il mondo; ChatGPT non funziona a causa di un nuovo down, problemi in tutto il mondo e in Italia: la situazione.

ChatGPT down, interruzione globale nei servizi di OpenAI - Da diverse ore OpenAI sta affrontando una interruzione particolarmente importante dei suoi servizi di Intelligenza Artificiale AI, tanto da mandare praticamente down ChatGPT, le sue API e Sora, il ...

ChatGPT down, il chatbot di OpenAI non funziona oggi - ChatGPT down: da ormai diversi minuti il popolarissimo chatbot AI di OpenAI risulta irraggiungibile dal sito ufficiale così come dalle app mobile.

ChatGpt down oggi in tutto il mondo, cosa sta succedendo al chatbot di intelligenza artificiale - Segnali di malfunzionamento dalle 9 di questa mattina, con un picco intorno alle 11.