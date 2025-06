ChatGPT boom tra gli studenti | uso quotidiano raddoppiato in 12 mesi Il 75% scrive temi con l’IA ma cresce la richiesta di monitoraggio nelle scuole

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la vita scolastica degli studenti italiani, con un boom senza precedenti nell'uso quotidiano di ChatGPT e altri strumenti generativi. In soli 12 mesi, il loro impiego è raddoppiato, coinvolgendo ormai il 97% dei ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Se da un lato si evidenzia una crescente integrazione educativa, dall'altro emergono nuove sfide per insegnanti e scuole nel monitoraggio delle attività .

L'intelligenza artificiale è ormai parte integrante della vita scolastica degli studenti italiani. La nuova ricerca di NoPlagio, condotta da TGM Research su ragazzi tra i 16 e 18 anni, rivela un dato impressionante: in appena un anno l'utilizzo di strumenti di IA generativa è passato dall'86% al 97% del campione intervistato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

