Cetona inaugurata la mostra sul monumento ai caduti a Piazze

Cetona si anima con l'apertura della mostra "La memoria e la gloria" a Piazze, un'occasione unica per riscoprire il monumento ai caduti della Prima guerra mondiale e riflettere sul valore del ricordo. Un evento che unisce arte, storia e comunità , ricordandoci l'importanza di preservare la memoria dei nostri eroi. Non perdere questa opportunità di immergerti in un viaggio tra passato e presente fino al 31 agosto.

Cetona (Siena), 10 giugno 2025 – Presso la Sala San Lazzaro, in Piazza Vittorio Veneto a Piazze (frazione del Comune di Cetona), è stata inaugurata la mostra intitolata “La memoria e la gloria”, dedicata al monumento in onore dei caduti della Prima guerra mondiale, realizzato nel 1924 dallo scultore fiorentino Raffaello Romanelli. L’esposizione sarà visitabile fino al 31 agosto e rappresenta un importante momento di riflessione e valorizzazione storica e artistica per la comunità . Promossa dal Comune di Cetona, con il supporto dell’Associazione Piazze 2000, la mostra è sostenuta da Banca Tema e gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Siena e Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, oltre a far parte del cartellone eventi di Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cetona, inaugurata la mostra sul monumento ai caduti a Piazze

