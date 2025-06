Cessione del quinto pensione INPS | il contratto si può rinegoziare Come fare

Buone notizie per i pensionati che desiderano rinegoziare la cessione del quinto INPS: grazie a una nuova piattaforma telematica, banche e finanziarie possono ora aggiornare facilmente e in modo più rapido i dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente. Questa innovazione riduce drasticamente le pratiche burocratiche e i tempi di approvazione, semplificando notevolmente il processo. Ma come si procede effettivamente alla rinegoziazione? Scopriamolo insieme.

L'INPS nell'ottica di semplificare le procedure di rinegoziazione delle cessioni del quinto ha realizzato una funzione telematica che permette a banche e finanziarie convenzionate di caricare direttamente i dati relativi all'estinzione del finanziamento precedente. L'intento dell'INPS è evitare l'invio della documentazione via posta elettronica certificata (PEC), prassi finora adottata dall'Istituto che comporta inevitabilmente una dilatazione dei tempi di definizione delle pratiche. L'innovazione tecnologica riguarda le ipotesi di rinegoziazione esterna del contratto di cessione del quinto della pensione, in cui il debitore estingue il piano di ammortamento in corso e ne attiva uno nuovo con una realtà (banca finanziaria) diversa dalla precedente.

