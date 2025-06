Cesi nuovo parcheggio e restyling di palazzo Stocchi e palazzo Peticca | tempistiche ed interventi

Cesi si trasforma: un nuovo parcheggio sotterraneo, il restyling di Palazzo Stocchi e dell’ex convento Madre Francesca Peticca sono i protagonisti del progetto 'Cesi porta dell’Umbria', parte del PNRR. La prima commissione consiliare ha già visitato il borgo, valutando i tempi e gli interventi che promettono di valorizzare il patrimonio locale e migliorare la fruibilità degli spazi pubblici. Gli...

Tre distinti interventi rientranti nell'ambito del progetto del Pnrr 'Cesi porta dell'Umbria'. La prima commissione consiliare ha visitato il borgo soffermandosi sui lavori inerenti il parcheggio sotterraneo, il restyling di palazzo Stocchi e dell'ex convento Madre Francesca Peticca.

“Esistere vuol dir ascoltare, il suono è vita”, sold out a palazzo Contelori di Cesi per “Orl in musica” - Esistere significa ascoltare il suono della vita, un’esperienza che trasforma e unisce. La seconda edizione di “Orl in musica: viaggio nel suono” ha conquistato il pubblico di Palazzo Contelori a Cesi, registrando il tutto esaurito.

