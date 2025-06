Cesena under 18 sfida il Torino in semifinale al Francioni di Latina

Cesena Under 18 si prepara a una sfida emozionante contro il Torino, in semifinale al Francioni di Latina. Dopo un campionato avvincente, i giovani romagnoli, guidati da Christian Lantignotti, cercano di superare i granata piemontesi, allenati da Giorgio Cornelj. L’appuntamento è alle 17:30, una partita che promette spettacolo e passione. Per gli amanti delle statistiche, possiamo ricordare che in campionato il…

Al termine di un campionato appassionante la squadra under 18 del Cesena si è classificata al terzo posto, preceduta solo dalla Roma e dal Torino e oggi in semifinale i ragazzi allenati da Christian Lantignotti saranno opposti proprio ai granata piemontesi allenati invece da Giorgio Cornelj. L’incontro inizierà alle 17,30 sul terreno dello stadio 'Francioni' di Latina. Per gli amanti delle statistiche possiamo ricordare che in campionato il confronto fra Cesena e Torino è finito in parità : vittoria del Torino all’andata e vittoria bianconera nel girone di ritorno. Sempre restando in tema di numeri fa impressione notare che l’attacco del Torino, il migliore del campionato ha messo a segno novantasette reti, i granata hanno chiuso con una differenza reti di più quarantuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena under 18 sfida il Torino in semifinale al Francioni di Latina

In questa notizia si parla di: Torino Cesena Under Semifinale

Dibiesse U.21 a Torino sognando Cesena, Gatto: "Dimostriamo che i piccoli possono fare grandi cose" - Oggi pomeriggio, alle 15.30, la Dibiesse Miane sfiderà la Top Five di Torino in un incontro cruciale per il triangolare A della fase nazionale Under 21.

Se ne parla anche su altri siti

Cesena under 18 sfida il Torino in semifinale al Francioni di Latina; Under 18 Professionisti, al via la corsa scudetto: oggi le semifinali Torino-Cesena e Roma-Inter; Torino, la giornata: alle 17:30 la semifinale scudetto Under 18.

Cesena under 18 sfida il Torino in semifinale al Francioni di Latina - La squadra under 18 del Cesena affronta il Torino in semifinale al Francioni.

Torino, la giornata: alle 17:30 la semifinale scudetto Under 18 - Oggi, martedì 10 giugno, il Torino Under 18 di mister Vegliato sarà impeganto nella semifinale scudetto contro il Cesena.

Cesena Under 18 in semifinale alle Finali Giovanili Tim 2025 - La squadra Under 18 del Cesena sfida il Torino per un posto nella finalissima delle Finali Giovanili Tim 2025.