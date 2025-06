Cesare Cremonini nessun ritorno con Giorgia Cardinaletti | Mai finita con Caterina

Nonostante i rumors di un possibile ritorno tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, la realtà è ben diversa. I due si sono incontrati sui social, ma il loro rapporto resta amichevole e nessuna fiamma si è riaccesa. Il cantante bolognese, invece, è felice al fianco di Caterina Licini, con cui ha consolidato una relazione stabile e molto seria. La storia d’amore tra Cesare e Caterina continua a risplendere, dimostrando che il cuore del cantautore batte ancora forte.

Nessun ritorno di fiamma tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. I due sono tornati nell'ultimo periodo a seguirsi sui social ma non c'è stato alcun riavvicinamento se non amichevole. Il cantante bolognese è ancora felicemente fidanzato con Caterina Licini, con il quale è stato paparazzato nuovamente. Una storia d'amore che ormai va avanti da qualche mese e che sembra già molto seria e importante. Cesare Cremonini è fidanzato con Caterina Licini. Cesare Cremonini è felicemente fidanzato con Caterina Licini. La coppia è stata paparazzata di nuovo da Chi dopo le prime foto insieme dello scorso febbraio.

