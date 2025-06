Cesare Cremonini avvistato di nuovo con Caterina Licini | Colazione insieme tra loro non è mai finita

Cesare Cremonini torna sotto i riflettori, questa volta insieme a Caterina Licini, ex ballerina di Amici e compagna di viaggio nei suoi tour. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi durante una colazione intima, dopo aver condiviso momenti di vacanza a gennaio. Tra allenamenti e concerti, sembra che il loro legame sia più forte che mai. Ma cosa c’è di vero dietro queste voci? Continua a leggere.

Cesare Cremonini è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Caterina Licini, ex ballerina di Amici, con cui già a gennaio era stato avvistato in vacanza. È lei a seguirlo nelle tappe del suo tour negli stadi, tra allenamenti mattutini e colazioni insieme. Secondo le voci, tra loro non sarebbe mai finita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Cesare Cremonini Avvistato Caterina

Milan-Bologna, Cesare Cremonini e Gianfranco Fini all’Olimpico: tifosi rossoblu doc per la finale - Cesare Cremonini e Gianfranco Fini fanno il loro ingresso allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cesare Cremonini avvistato di nuovo con Caterina Licini: Colazione insieme, tra loro non è mai finita; Cesare Cremonini ha un nuovo amore? Ecco chi è la presunta nuova fidanzata; Cortina, Cesare Cremonini paparazzato con Caterina Licini.

Cesare Cremonini avvistato di nuovo con Caterina Licini: “Colazione insieme, tra loro non è mai finita” - Cesare Cremonini è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Caterina Licini, ex ballerina di Amici, con cui già a gennaio era stato avvistato ...

Cesare Cremonini ha una nuova fiamma: l’ex ballerina di Amici Caterina Licini - l’amore è finito così – guarda AVVISTATI A CORTINA – Cesare Cremonini è stato paparazzato da Chi a Cortina d’Ampezzo con l’ex ballerina di Amici Caterina Licini mentre caricano le ...

Cesare Cremonini ha un nuovo amore? Ecco chi è la presunta nuova fidanzata - Il cantante è stato avvistato a Cortina con Caterina Licini, ex ballerina di Amici e oggi creator.