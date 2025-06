Certificazioni Fimi 30 maggio – 5 giugno | tre dischi di platino per Dua Lipa e Capo Plaza

Le certificazioni FIMI del 30 maggio e 5 giugno celebrano il successo internazionale di Dua Lipa e Capo Plaza, con tre dischi di platino assegnati ai loro ultimi album. Dopo aver conquistato i grandi palcoscenici degli I-Days di Milano, Dua Lipa si conferma protagonista assoluta nel panorama musicale globale, con il suo "Future Nostalgia" che ha fatto incetta di premi e riconoscimenti. La sua carriera continua a brillare, portando...

Dopo essere stata protagonista agli I-Days di Milano nella serata di sabato, le Certificazioni Fimi annunciano dischi di platino per Dua Lipa ed il suo Future Nostalgia. L’album pubblicato nel 2020, ha conquistato i Brit Awards l’anno successivo, dove è stato premiato come Miglior Album Dell’Anno ed i Grammy Awards conquistando il grammofono d’oro per Miglior Album Pop Vocale. Il secondo lavoro in studio della popstar britannica è stato anticipato dai singoli Don’t Start Now, Physical e Break My Heart. Da Future Nostalgia sono stati estratti anche Hallucinate, Levitating, Fever, We’re Good e Love Again, che contiene un sample del brano My Woman di Lew Stone & his Monseigneur Band. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi 30 maggio – 5 giugno: tre dischi di platino per Dua Lipa e Capo Plaza

In questa notizia si parla di: Certificazioni Fimi Dischi Platino

Certificazioni Fimi: dischi di platino per Coldplay, Sfera Ebbasta e Shiva, Red Hot Chili Peppers - Questa settimana, le Certificazioni Fimi celebrano il successo musicale con il conferimento di dischi di platino a due icone del rock, i Coldplay e i Red Hot Chili Peppers, insieme ai talentuosi Sfera Ebbasta e Shiva.

Certificazioni FIMI: Da #Sanremo2025 arriva il secondo platino (400k copie) di #BalordaNostalgia di Olly! Lucio Corsi certifica il platino (200k copie) di #VolevoEssereUnDuro, mentre arriva il disco d’oro (100k copie) per LAlberoDelleNoci di Brunori Sas. Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Certificazioni FIMI 23: settimana anomala... nessun singolo, italiano o internazionale, ottiene una certificazione; Certificazioni Fimi: dischi di platino per Marracash, Tananai e Francesca Michielin; Sanremo 2025 ancora protagonista delle certificazioni FIMI.

Certificazioni Fimi: dischi di platino per Marracash, Tananai e Francesca Michielin - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Certificazioni Fimi: dischi di platino per Lazza, Sfera Ebbasta, Gigi D’Alessio - Le Certificazioni Fimi questa settimana premiano con i dischi di platino artisti che sono in vetta alle classifiche come Lazza reduce dalla pubblicazione di Locura, nuovo lavoro in studio arrivato lo ...

Certificazioni Fimi 1-7 dicembre: dischi di platino per Elisa, Mariah Carey, Coldplay, Who - 7 dicembre, sono arrivati i dischi di platino per Mariah Carey e la sua super hit All I Want For Christmas Is You, Se Piovesse Il Tuo Nome di ...