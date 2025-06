Cerretese Pallavolo | stagione perfetta con 30 vittorie e promozione in Serie C

Cerretese Pallavolo conquista una stagione da sogno, con 30 vittorie su 30 partite e la meritata promozione in Serie C. Chi ha detto che la perfezione non esiste? Le biancoverdi hanno dimostrato il loro talento e dedizione, chiudendo un ciclo straordinario domenica scorsa, superando il Chianti Volley per 3-0. E mai promozione fu più meritata: un traguardo che suggella un percorso di passione, impegno e successi.

Chi ha detto che la perfezione non esiste? Trenta partite, trenta vittorie. Come si può descrivere la stagione della Cerretese Pallavolo se non con l’aggettivo ‘perfetta’? Il punto esclamativo ad un’annata veramente super le biancoverdi ‘medicee’ lo hanno messo domenica scorsa espugnando con un netto 3-0 il palazzetto di San Casciano Val di Pesa, casa del Chianti Volley, e festeggiando così il salto in Serie C. E mai promozione fu più meritata: appena 13 i set persi in 9 mesi di partite. Una gara, la quarta ed ultima del triangolare play-off, che era una vera e propria finale: perdendo la prima partita stagionale 3-0 o 3-1, la Cerretese avrebbe infatti visto sfumare ad un passo dal traguardo il proprio obiettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cerretese Pallavolo: stagione perfetta con 30 vittorie e promozione in Serie C

