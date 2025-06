Cernusco sul Naviglio la Lega è fuori dal consiglio comunale | non succedeva dagli anni Novanta

A Cernusco sul Naviglio, si spezza un'epoca: la Lega esce dal Consiglio Comunale, un evento che non si vedeva dagli anni Novanta. Con la vittoria di Paola Colombo e il predominio del Pd in aula, il quadro politico locale si ridefinisce radicalmente. È un momento di svolta che lascia il segno nel panorama cittadino, aprendo nuove sfide e opportunità per il futuro amministrativo.

Cernusco sul Naviglio (Milano), 10 giugno 2025 – Strapotere Pd in aula a Cernusco, dopo l a vittoria di Paola Colombo, nuova sindaca della città: ai Dem vanno 11 seggi su 24, Lega fuori dal Consiglio, a parte una pausa allo scoccare del nuovo millennio, non succedeva dagli anni Novanta. “Non è un addio – dice Luca Cecchinato, giovane capogruppo uscente del Carroccio – abbiamo migliorato i nostri voti personali e confermato il pacchetto del partito anche al ballottaggio, ma non è bastato. Continueremo a far sentire la nostra voce all'interno della colazione”. La sconfitta è anche un momento di autocritica, “questo risultato deve spingerci a stare al passo con una società che cambia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cernusco sul Naviglio, la Lega è fuori dal consiglio comunale: non succedeva dagli anni Novanta

