Cerca di aprire le auto con un trapano ladro bloccato a Torino Barriera di Milano

Nella frenetica mattinata di ieri a Torino, un uomo armato di trapano tentava di aprire auto parcheggiate all'incrocio tra via Ghedini e strada Maddalene, suscitando preoccupazione tra i cittadini. Allertati da alcuni passanti, tra cui Verangela Marino di Fratelli d‚ÄôItalia, le forze dell'ordine sono intervenute prontamente. Questa vicenda mette in luce la crescente esigenza di maggiore sicurezza nelle nostre strade, affinch√© episodi come questo non si ripetano e i cittadini possano sentirsi sempre pi√Ļ protetti.

Nella mattinata di ieri, luned√¨ 9 giugno 2025, all'incrocio tra via¬†Ghedini e strada Maddalene a Torino un uomo con un trapano stava tentando di scassinare alcune delle autovetture parcheggiate. Chiamati da alcuni cittadini tra cui Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d'Italia in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ¬© Torinotoday.it - Cerca di aprire le auto con un trapano, ladro bloccato a Torino Barriera di Milano

Approfondimenti da altre fonti

Cerca di aprire le auto con un trapano, ladro bloccato a Torino Barriera di Milano; Trapano e flessibile per assaltare la storica gioielleria: ¬ęBasta, ora chiudo¬Ľ; Una zampa per combattere la paura del trapano: la pet therapy porta i cani sulla sedia del dentista.

Torino, il killer del trapano - Otto settembre 2003: c'è una porta socchiusa al secondo piano di via Cadorna 28, quartiere Santa Rita di Torino ...