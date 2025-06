Cerasuolo d’Abruzzo Cup 2025 | tra sport ed enogastronomia

Preparati a vivere un’emozione unica tra onde e sapori autentici: torna a Pescara la Cerasuolo d’Abruzzo Cup 2025, la regata che unisce l’adrenalina dello sport marino alla passione per la tradizione enogastronomica abruzzese. Un evento imperdibile che celebra il connubio tra mare, cultura e gusto. Vieni a scoprire come questa manifestazione valorizza il territorio, creando un’esperienza indimenticabile tra vento, vino e eccellenze locali.

Ritorna a Pescara la veleggiata più emblematica della combinazione tra lo sport del mare e la promozione enogastronomica del territorio abruzzese. Con il nome di un vino fresco e rosato torna la quarta edizione della "Cerasuolo d'Abruzzo Cup" organizzata, come ogni anno, dal Circolo Nautico.

