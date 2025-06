C’era una Volta Roma… Basilica San Vitale

Nel cuore pulsante di Roma, nel suggestivo Rione Monti, si erge un monumento di straordinario valore storico e spirituale: la Basilica di San Vitale. Antica testimonianza di fede e arte, questa basilica del IV secolo è il più antico luogo di culto cattolico del centro storico, affrescato con maestria e ricco di storie millenarie. Venite a scoprire un tesoro nascosto della Capitale, un vero e proprio viaggio nel tempo e nella spiritualità .

È il più antico  luogo di culto  cattolico  del centro storico di Roma, ci troviamo nel Rione Monti, 33 scalini sotto di via Nazionale, ad ammirare la Basilica più affrescata di Roma, la Basilica di San Vitale.  Risalente al IV sec.,  La Basilica di San Vitale è considerata la più antica basilica cristiana non fondata su templi pagani preesistenti, venne edificata dall'Imperatore Teodosio  per volontà di Papa Siricio  e del Vescovo sant'Ambrogio  di Milano, in onore del ritrovamento miracoloso dei corpi martiri di Gervasio e Protasio. Si narra che la Chiesa venne costruita con la vendita dei gioielli donati dalla matrona Vestina, alla fine del IV secolo, in onore dei due martiri uccisi brutalmente per la loro fede.

