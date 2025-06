Centrodestra toscano in subbuglio | Landi lascia la Lega e approda a Fratelli d’Italia

Il centrodestra toscano si scuote con un terremoto politico senza precedenti: Marco Landi, figura di spicco della Lega e vicepresidente del Consiglio regionale, passa a Fratelli d’Italia. Un gesto che mette in crisi gli equilibri e accende il dibattito sulla strategia dei partiti nella regione. La mossa, alimentata da tensioni interne e mosse di mercato, potrebbe segnare un nuovo corso per l’intera alleanza. Scopriamo cosa c’è dietro questa svolta sorprendente.

Firenze, 10 giugno 2025 – Terremoto nel centrodestra. Marco Landi, consigliere regionale della Lega e vicepresidente del Consiglio dal 9 aprile scorso, è passato a Fratelli d'Italia. Una manovra - si apprende da fonti meloniane - che arriva dopo lo 'scippo' di due consiglieri di quartiere a Firenze, passati da FdI alla Lega e all'esito di una campagna acquisti in casa Meloni, con recenti pressing anche nei confronti di politici in vista nel capoluogo toscano. Ai fedelissimi di Giorgia non era piaciuta nemmeno l'accelerazione dell'ex generale Roberto Vannacci, alla convention de 'Il mondo al contrario' alle Cartiere Carrara (presente Matteo Salvini). 🔗 Leggi su Lanazione.it