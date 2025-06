Cento anni di battaglie per Tommaso Fiocchi, il partigiano Argo.

Cento anni di battaglie, coraggio e dedizione: Tommaso Fiocchi, il partigiano ‘Argo’, celebra un secolo di vita. La comunità bibbianese, insieme all’ANPI e alle autorità locali, gli ha reso omaggio, riconoscendo il suo straordinario contributo. A nome di tutta la comunità, a porgergli gli auguri sono stati il sindaco Stefano Marazzi e la vicesindaca Paola Tognoni. "Saremo sempre riconoscenti del tuo impegno per donarci un mondo libero e …

Il partigiano ’Argo’, al secolo Tommaso Fiocchi, ha compiuto 100 anni: per festeggiare lo straordinario traguardo, una delegazione dell’ Anpi lo è andato a trovare a casa; tra i presenti anche l’ex primo cittadino Orio Vergalli. A nome di tutta comunità bibbianese, a porgergli gli auguri erano presenti anche il sindaco Stefano Marazzi e la vicesindaca Paola Tognoni. "Saremo sempre riconoscenti del tuo impegno per donarci un mondo libero e democratico", affermano dall’associazione dei partigiani. Monumento vivente della Resistenza reggiana, Tommaso faceva parte della 76a Sap, la brigata che dal gennaio 1945 combattè in tutta la zona di pianura a sud della Via Emilia fino alla collina e, tra gli altri, conobbe bene il ‘martire’ don Pasquino Borghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it