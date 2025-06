Centenario del Mesola Football Club | celebrazioni e promozione in Eccellenza

Il Centenario del Mesola Football Club è stato un trionfo di emozioni, passione e tradizione. La festa, culminata davanti all’antico Castello della Mesola, ha celebrato un secolo di storia calcistica con entusiasmo e orgoglio. Tra bandiere sventolanti e sorrisi condivisi, l’evento ha rafforzato il legame tra comunità e sport, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. Un anniversario che dimostra come il calcio possa unire generazioni e alimentare il sogno di un futuro ancora più grande.

Festa doveva essere e festa è stata. I cento anni del Mesola Football Club hanno avuto l’epilogo pronosticato da domenica pomeriggio fino a tarda sera di fronte all’antico Castello della Mesola, dal cui all’ultimo piano pendeva un enorme bandierone bianco e azzurro. La base della Delizia Estense era adornata da un altro bandierone, mentre dall’altra parte capeggiava il grande manifesto nel quale l’allenatore Oscar Cavallari era circondato dai ragazzi che quest’anno gli hanno regalato il salto in Eccellenza. All’interno una mostra con l’esposizione di trofei, fotografie delle squadre che si sono succedute negli anni, manifesti degli storici spareggi per passare di categoria, le compagini dei castellani, le maglie che hanno indossato negli anni compresa quella di quest’anno che riportava il secolo di vita della società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Centenario del Mesola Football Club: celebrazioni e promozione in Eccellenza

