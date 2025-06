Cena solidale in ricordo di Anastasia

Venerdì, unisciti a noi al Beer Bang di piazza Mazzini per una cena solidale in ricordo di Anastasia Baroni, giovane scomparsa lo scorso 2 aprile. Un gesto di solidarietà e speranza che mira a sostenere la famiglia della ragazza e a sensibilizzare sull’importanza della donazione di midollo osseo. La serata sarà un momento speciale di comunità, memoria e generosità, concluso da un evento sportivo imperdibile. Perché ogni gesto conta e può fare la differenza.

Venerdì Admo ricorda Anastasia Baroni con una cena solidale al Beer bang in piazza Mazzini, con il ricavato che verrà consegnato alla famiglia della giovane scomparsa lo scorso 2 aprile. Anastasia era affetta da leucemia ed era ormai da tempo in attesa di trovare un donatore compatibile per poter affrontare il trapianto di midollo osseo. Il giorno seguente al Circolo Tennis Padel team Torresi partirà la quinta edizione del torneo di padel a favore di Admo: i volontari saranno presenti per poter dare tutte le informazioni a chi fosse interessato. Quest’anno il torneo cambia volto, saranno infatti presenti due categorie, il maschile e il misto e tutte le squadre iscritte verranno omaggiate con maglietta e gadget. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cena solidale in ricordo di Anastasia

In questa notizia si parla di: Anastasia Cena Solidale Ricordo

