Cellule staminali e Atp | la ricetta spagnola per sconfiggere la calvizie

Cellule staminali e ATP: la rivoluzione spagnola contro la calvizie sta aprendo nuove speranze per milioni di persone. Un team del Dipartimento di Dermatologia dell’Ospedale Clinico San Carlos di Madrid ha sviluppato una terapia innovativa, pubblicata su Stem Cell Research and Therapy, che promette di trasformare il trattamento dell’alopecia androgenetica. La chiave del successo risiede in una combinazione…

Una nuova speranza si affaccia all’orizzonte per chi lotta contro la calvizie. Un team di ricercatori del Dipartimento di Dermatologia dell’Ospedale Clinico San Carlos di Madrid ha messo a punto una terapia che potrebbe cambiare per sempre il trattamento dell’alopecia androgenetica, la forma più diffusa di perdita dei capelli. Secondo quanto pubblicato sulla rivista Stem Cell Research and Therapy, la chiave del successo sarebbe una combinazione di cellule staminali prelevate dal tessuto adiposo e adenosina trifosfato (ATP), una molecola che fornisce energia alle cellule. L’obiettivo? Contrastare l’azione del diidrotestosterone (DHT), il principale responsabile della miniaturizzazione dei follicoli piliferi e della caduta dei capelli sia negli uomini che nelle donne. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Cellule staminali e Atp: la ricetta spagnola per sconfiggere la calvizie

