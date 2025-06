Cecchi Paone a La volta buona | L’Isola dei famosi? Ho partecipato per dimagrire gratis

Alessandro Cecchi Paone, ospite a La volta buona, ha finalmente raccontato i retroscena della sua lunga evoluzione tra critiche e partecipazioni ai reality. Dopo aver inizialmente condannato gli show televisivi, il giornalista ha deciso di provarci in prima persona, anche per dimagrire gratis e conquistare nuove sfide. Un viaggio sorprendente tra scelte difficili e autocritica, che rivela come la vita spesso riservi sorprese inattese. E tutto è cominciato quando all’epoca, nel…

(Adnkronos) – Alessandro Cecchi Paone si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ospite oggi, martedì 10 giugno, a La volta buona, il giornalista ha commentato la polemica scoppiata nel 2001 che lo ha visto bersaglio di critiche: inizialmente si era scagliato contro i reality show per poi decidere di parteciparvi. Tutto è cominciato quando all’epoca, nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: cecchi - paone - volta - buona

Myrta contro Ferragni: “Sceneggiata, anche meno”, Cecchi Paone ci mette il carico: “Violenza su un giornalista” - Myrta Merlino e Cecchi Paone scoppiano in dure critiche nei confronti di Chiara Ferragni, definendo la sua apparizione una sceneggiata.

c'era una volta la Costituzione e una Consulta che doveva garantire che le leggi promulgate fossero conformi alla Costituzione. Oggi no.. oggi la Consulta va a sentimento, a moda, secondo il sentire di alcuni... addirittura decide cosa sia scienza, salvo poi ess Partecipa alla discussione

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Cecchi Paone, l'attacco ai reality show e il dietrofront; Alessandro Cecchi Paone, dal coming out con la moglie alle nozze col giovane Simone Antolini e la lite con Ila; Una nuova settimana con La volta buona.

Cecchi Paone a La volta buona: "L'Isola dei famosi? Ho partecipato per dimagrire gratis" - Ospite oggi, martedì 10 giugno, a La volta buona, il giornalista ha commentato la polemica scoppiata nel 2001 che lo h ...

Un uomo, tante storie: Alessandro Cecchi Paone si racconta - La Volta Buona 10/06/2025 - Il giornalista Alessandro Cecchi Paone ha parlato dei suoi passati amori, del coming out in famiglia, e del marito Simone Antolini, sposato nel 2023 ...

Chi è Alessandro Cecchi Paone?/ Carriera, vita privata e il dolore per la perdita della madre - Alcuni dettagli sulla sua carriera e la sua vita privata, nei mesi scorsi tanto è stato il dolore per la perdita della madre.