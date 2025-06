C’è la fiamma proprio lì si vede tutto | fan scioccati dal succinto body di Jennifer Lopez I video del concerto sono virali

La star latina ha lasciato il pubblico senza fiato, scatenando reazioni di stupore e ammirazione sui social. Jennifer Lopez, con il suo look audace, ha dimostrato ancora una volta di essere una vera icona di stile e provocazione. I video del suo show stanno diventando virali, alimentando discussioni e commenti entusiasti. Eppure, dietro questa apparizione audace si cela anche un messaggio di empowerment e libertà. La sua performance al WorldPride rimarrà certamente nella memoria di tutti.

“Si vede tutto”. Jennifer Lopez ha fatto parlare di sé, e non solo per la musica, durante la sua esibizione al WorldPride di Washington, sabato 7 giugno. La cantante è salita sul palco con un body scintillante, realizzato dal marchio newyorkese The Blonds, un capo che ha immediatamente catturato l’attenzione sotto i riflettori. Questo indumento minimale argentato, dal taglio succinto e dalla scollatura profonda, ha sfiorato il “wardrobe malfunction”, durante l’esecuzione della nuova canzone “Save Me Tonight” e per via dei suoi energici balli. Ma non si è limitata a un solo completo a dir poco “audace”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it