C’è anche Leonardo Bonucci tra i possibili sostituti di Spalletti come ct della Nazionale

La ricerca del nuovo commissario tecnico si fa più intricata, con nomi di peso come Leonardo Bonucci tra i possibili eredi di Spalletti. La sfida non è solo sportiva, ma anche di leadership e visione, per rilanciare il sogno azzurro in vista dei prossimi grandi appuntamenti mondiali. Chi guiderà la Nazionale verso nuovi traguardi? Il futuro è ancora tutto da scrivere.

È più complicata del previsto la successione di Luciano Spalletti come ct della Nazionale. Il tecnico toscano ha concluso la sua avventura azzurra con la non certo convincente vittoria ai danni della Moldavia (2-0) nella seconda partita delle qualificazioni ai Mondiali di Calcio del 2026.

In questa notizia si parla di: Spalletti Nazionale Leonardo Bonucci

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

