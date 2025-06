CdS – non solo de Bruyne vicino anche Musah

Il Napoli rafforza il centrocampo con due grandi colpi: dopo De Bruyne, si avvicina Yunus Musah dal Milan. La trattativa, molto avanzata, potrebbe definirsi nelle prossime ore, con cifre intorno ai 25 milioni di euro. Il club partenopeo punta a rinforzare la rosa e a prepararsi al meglio per la prossima stagione, consolidando così la propria competitività in campionato e in Europa.

Arrivano conferme dal CdS: Il Napoli è pronto a mettere a segno un altro colpo a centrocampo dopo De Bruyne: si intensificano i contatti con il Milan per Yunus Musah. La trattativa è in fase molto avanzata e potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Napoli in chiusura su Musah: le cifre. L'operazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro e il centrocampista statunitense sarebbe stato individuato come il sostituto ideale di Philip Billing, il cui riscatto non verrà esercitato dal club partenopeo nei confronti del Bournemouth. I numeri di Musah con il Milan. La stagione di Musah con il Milan è stata tutt'altro che entusiasmante con 40 presenze e zero gol tra tutte le competizioni, con ben due sostituzioni nel primo tempo quando era stato schierato titolare: contro Lazio e Fiorentina.

Musah piace a Conte, è il nome nuovo (Romano) Per De Bruyne ultimi dettagli in giornata (Di Marzio). - Una giornata calda e frenetica di calciomercato per il Napoli, con il nome di Musah che piace a Conte e si fa largo tra le voci di mercato.

