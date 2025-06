CdS – Lazio Vecino in stand-by E il Betis spinge

Il calciomercato si infiamma: la Lazio si prepara a una settimana chiave tra rinnovi e colpi di scena. Pedro attende l’ufficialità , Vecino resta in stand-by, mentre il Betis spinge per portarlo via. La società biancoceleste dovrà valutare attentamente le mosse, con l’incognita dell’uruguaiano in scadenza. Riuscirà il club capitolino a trovare la strategia giusta per mantenere l’equilibrio? Solo il tempo lo dirà .

2025-06-10 09:56:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: ROMA – La firma di Pedro è attesa per oggi, basterà uno scambio di mail. Vecino è in stand-by, spazientito ma non ancora deciso. L’avvento di Sarri c’è stato, il rinnovo di Pedro è stato completato, nell’agenda della Lazio adesso potrebbe esserci il caso legato all’uruguaiano, anche lui in scadenza. Aspetterà questa settimana per valutare le mosse della società , poi potrebbe prendere in considerazione l’offerta del Betis Siviglia di Pellegrini, l’allenatore cileno che spinge per portarlo in Spagna. Vecino è stato sondato anche dal Como e dal Benfica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Lazio, Vecino in stand-by. E il Betis spinge

In questa notizia si parla di: Lazio Vecino Stand Betis

Lazio, Vecino aspetta la chiamata per il rinnovo. Intanto però si fanno avanti le altre pretendenti - Matias Vecino attende con trepidazione la chiamata per il rinnovo del contratto con la Lazio, ma le altre pretendenti non tardano a farsi avanti.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lazio, Vecino in stand-by. E il Betis spinge; Calendario partite Lazio 2025; Statistiche Lazio: Gol, passaggi, contrasti, falli, tiri.

Lazio, Vecino in stand-by. E il Betis spinge - L’avvento di Sarri c’è stato, il rinnovo di Pedro è stato completato, n ...

Calciomercato Lazio, Vecino in stand-by: le sue valutazioni in corso - by, è spazientito dalla non chiarezza sul proprio futuro, corteggiato da Como, Benfica e Betis Siviglia.

Vecino sempre più lontano dalla Lazio: il punto tra proposte e mancati contatti - Il centrocampista uruguaiano è sempre più vicino all’addio: i biancocelesti per ora non hanno fatto proposte, ma ci sono club interessati ...