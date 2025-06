CdS – Angeliño-Al-Hilal si allungano i tempi ma l’affare resta vivo | ecco lo scenario

L’affare Angeliño con l’Al-Hilal si complica, allungando i tempi e alimentando speranze di un colpo di scena finale. La corsa contro il tempo rischia di mettere in stand-by la trattativa, che sembrava ormai imminente. Ma nulla è ancora deciso: il futuro del talentuoso difensore spagnolo rimane appeso a un filo, e il mercato estivo potrebbe riservare ancora sorprese. Restate sintonizzati, perché tutto può cambiare da un momento all’altro.

2025-06-09 21:54:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: ROMA – Un affare che sembrava essere lampo si è improvvisamente trasformato in una corsa contro il tempo. L’ Al-Hilal rischia di dover rimandare l’acquisto di Angeliño a luglio: i tempi tecnici per la chiusura dell’operazione infatti rischiano di essere più lunghi del previsto e la società saudita potrebbe non fare in tempo a definire l’accordo prima della chiusura del “mercato Mondiale” prevista per domani. Da limare il contratto. Se l’accordo con la Roma è stato definito (23-25 milioni bonus inclusi), restano alcuni aspetti del contratto dello spagnolo ancora in sospeso e che rischiano di complicare l’esito positivo della trattiva prima delle prossime 24 ore, anche in virtù delle visite mediche che il giocatore dovrebbe sostenere prima della fumata bianca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com