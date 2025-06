Cazal l’Eyewear che ha Conquistato l’Hip Hop e… Brad Pitt

trasformare semplici occhiali in vere e proprie opere d'arte, simboli di audacia e originalità. Cazal L8217 eyewear, apprezzato da icone come hip hop e Brad Pitt, incarna uno stile senza tempo che unisce innovazione e tradizione, diventando il simbolo di un'identità forte e distintiva. Scopri come questo marchio leggendario possa rivoluzionare anche il tuo modo di vedere e essere visto.

Non è solo un paio di occhiali, è un manifesto di stile. Fondata nel 1975 a Francoforte da Cari Zalloni, CAZAL, presente al Pitti Uomo 108, ha rivoluzionato il mondo dell'eyewear maschile con un approccio visionario che ha attraversato generazioni e culture. Il genio di Zalloni – designer austriaco con radici greco-italiane – ha saputo .