Cavalieri Union | Preparazione e Mercato in Vista del Campionato di Serie A

"Siamo al lavoro per organizzare due o tre amichevoli di livello, per testare la tenuta generale del gruppo. L’obiettivo sarà quello di disputare un torneo di vertice, nel prossimo campionato di Serie A". Parola di Alessandro Lunardi, che ha così fatto il punto sulla ripresa degli allenamenti dei Cavalieri Union. L’ex-capitano continuerà a far parte dello staff tecnico di Alberto Chiesa, con il gruppo che si è ritrovato una settimana fa per le prime sedute tecniche. I "tuttineri" si alleneranno indicativamente due volte a settimana per tutto il mese in corso, anche se la preparazione pre-campionato vera e propria inizierà sul finire del prossimo agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it