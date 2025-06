Cava casello autostradale per Salerno chiuso fino a venerdì | i disagi

Attenzione automobilisti: da ieri, 9 giugno, la rampa dell’autostrada dal casello di Cava de’ Tirreni verso Salerno è chiusa fino a venerdì 236. Questa importante disposizione, annunciata dalla società autostradale, provoca notevoli disagi e deviazioni lungo il percorso. Restate aggiornati sulle alternative di viaggio e sui tempi di riapertura, per affrontare con serenità questa fase temporanea e tornare alla normalità al più presto.

E' stata chiusa, da ieri, 9 giugno, la rampa dell’autostrada dal casello di Cava de’ Tirreni per Salerno: come reso noto sul sito della società autostradale, per "restituire a due corsie la carreggiata Nord autostradale tra il Km 43+400 e il Km 42+500 Nord nei pressi dello svincolo di Cava de’. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Cava, casello autostradale per Salerno chiuso fino a venerdì: i disagi

