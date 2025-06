Cattivi odori a Castelferretti condanna bis per l' ex amministratore dell' opificio Bufarini ma pena ridotta

A Castelferretti, i cattivi odori e le condizioni ambientali preoccupano ancora, nonostante la condanna di Matteo Caimmi, ex amministratore dell'Opificio Bufarini. La sentenza in appello ha ridimensionato la pena, ma il problema persiste: una battaglia tra tutela ambientale e gestione dei rifiuti. La vicenda solleva nuovamente dubbi sulla sicurezza e sulla tutela della comunità . La speranza è che questa condanna porti a una svolta concreta nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica.

