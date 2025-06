Castellammare il sindaco risponde a Ruotolo | Sempre pronto al confronto

Castellammare di Stabia si anima di nuovi progetti e speranze sotto la guida del sindaco Luigi Vicinanza, che risponde prontamente alle sfide e ai dibattiti con il collega Ruotolo. A quasi un anno dall’insediamento, il primo cittadino traccia un bilancio positivo e presenta le strategie per una città più viva e sicura. La sua visione, infatti, segna l’inizio di un rinnovato impegno per un futuro migliore, dove ogni cittadino può sentirsi protagonista.

Conferenza stampa di Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, per fare il punto a quasi un anno dal suo insediamento dopo due anni e mezzo in cui il Comune è stato commissariato. Una conferenza ampia in cui il sindaco ha toccato diversi temi affrontati dall’amministrazione, dalla riqualificazione del rione Savorito alla lotta contro la criminalitĂ . “Sicuramente abbiamo rimesso in movimento la cittĂ , abbiamo iniziato a rimuovere lo sfasciume urbano e stiamo provando a dare speranza alla città ”, ha dichiarato Vicinanza. Il primo cittadino ha avuto modo di rispondere alle parole di Sandro Ruotolo, che avevano puntato il dito contro l’Amministrazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it