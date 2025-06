Castelfidardo | Smentite ufficiali su nuovi soci e allenatore in attesa di conferme

Il Castelfidardo interrompe le voci di mercato con una comunicazione ufficiale, smentendo qualsiasi novità su nuovi soci e allenatore. La società biancoverde, infatti, chiarisce che al momento non ci sono cambiamenti, concentrandosi invece sul rinnovo del mister attuale. In attesa di sviluppi concreti, il club aspetta di svelare la prossima mossa per la stagione che sta per iniziare, lasciando tutto aperto a sorprendenti novità.

I primi segnali ufficiali dalla società Castelfidardo per la nuova stagione sono arrivati nella tarda serata di domenica. Non nuovi arrivi, né conferme, ma, per ora, solo smentite. Con una scarna nota di poche righe. "La società Gsd Castelfidardo smentisce categoricamente notizie di stampa sia in merito all'allenatore che in merito all'ingresso di nuovi soci in società. Attualmente la dirigenza biancoverde è al lavoro per il rinnovo di mister Marco Giuliodori e sta pianificando al meglio la prossima annata sportiva". Anche se sembrano fondate le voci di nuovi ingressi nella società del presidente Costantino Sarnari.

