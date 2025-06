castel di lama trionfa nel primo torneo grow up al picchio village

Castel di Lama conquista il primo torneo Grow-up al Picchio Village, dimostrando talento e spirito di squadra! La competizione, dedicata ai giovani classe 2012, ha visto scendere in campo le migliori squadre del territorio, tutte legate dall’accordo di affiliazione con l’Ascoli Calcio. Tra emozioni e giocate spettacolari, il Castel di Lama si è imposto, lasciando il segno in questa entusiasmante giornata di calcio giovanile. E i giovani protagonisti sono pronti a continuare a sognare e crescere...

Il Castel di Lama si è aggiudicato il primo torneo Grow-up dedicato ai piccoli classe 2012, andato in scena sabato al Picchio Village tra le squadre del territorio che lo scorso novembre 2024 avevano siglato l’accordo di affiliazione con l’Ascoli Calcio. A sfidarsi nel quartier generale bianconero sono stati Acquasanta, Polisportiva Amaranto di Amandola, Castel di Lama, Montegiorgio, Asd Santegidiese e Asd Amatrice. Questi ultimi poi si sono visti impegnati in alcuni test match disputati contro le squadre under 9 dell’Ascoli, prima con i classe 2015, poi con 2016-17. A disputare la finale per il quinto e sesto posto sono state la Polisportiva Amaranto e l’Acquasanta, con quest’ultima che ha avuto la meglio classificandosi al quinto posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net