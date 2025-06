Cassonetto di rifiuti in fiamme vicino ad un deposito | ingenti i danni si indaga

Un incendio improvviso in un cassonetto di rifiuti vicino a un deposito a Sant’Egidio del Monte Albino ha suscitato grande paura e preoccupazione tra i residenti. Le fiamme, divampate questa mattina in via Nazionale, hanno causato ingenti danni e ora si indaga sulle cause. La comunità resta in attesa di chiarimenti, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto e garantire la sicurezza di tutti.

Paura, oggi, a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un incendio è divampato in un cassonetto di rifiuti collocato vicino ad un deposito in via Nazionale. L'allarme è scattato in mattinata, quando dense colonne di fumo nero hanno iniziato ad alzarsi dalla struttura. Sul posto sono giunti i vigili.

