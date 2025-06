Cassino buon compleanno palazzo della cultura!

Unisciti a noi per celebrare tre anni di innovazione e solidarietà al Palazzo della Cultura di Cassino! Sabato 14 giugno, dalle 17:00, la città si anima con un evento unico dedicato all’economia sociale e alla cooperazione, strumenti fondamentali per costruire un futuro più sostenibile e inclusivo. Non mancare: insieme possiamo rendere questa festa indimenticabile, rafforzando i legami e alimentando il progresso condiviso!

