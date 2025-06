Cassani atteso sulla panchina biancorossa, Stanzani nel mirino del Forlì.

Mentre l’attesa per l’annuncio di Cassani sulla panchina biancorossa si fa più intensa, il mercato dei giocatori del Carpi si anima con voci e possibilità. Tra le novità emerge il nome di Leonardo Stanzani, attaccante promettente classe 2000, che potrebbe essere il prossimo colpo del Forlì. La sua situazione contrattuale e il futuro in Romagna sono al centro delle attenzioni: cosa riserverà il prossimo futuro per il giovane talento?

In attesa dell'annuncio di Cassani sulla panchina biancorossa, che arriverà dopo venerdì, anche il mercato dei giocatori del Carpi inizia a muoversi. Un nome che sta circolando per il neopromosso Forlì è quello di Leonardo Stanzani, attaccante classe 2000 sotto contratto ancora per 12 mesi coi biancorossi, che sarebbe finito sul taccuino della società romagnola. Arrivato la scorsa estate dalla Pro Patria come uno dei primi colpi del mercato biancorosso per la C, Stanzani ha faticato a esprimersi sugli stessi alti livelli che aveva avuto nei 3 anni precedenti col club lombardo (108 gare con 19 reti e ben 14 assist) e in 12 mesi ha giocato 26 gare, ma appena 7 da titolare, quella al debutto col Rimini e poi appena 3 in tutto il girone di ritorno, segnando solo una rete nella trasferta vittoriosa di Pineto.