Sei tra i tanti pazienti di Messina colpiti dall’improvvisa chiusura dei centri Visodent? La situazione è complessa: interventi incompleti, contratti di finanziamento ancora in essere e nessuna risposta dall’azienda. In questi casi, a chi rivolgersi per tutelare i tuoi diritti e ottenere giustizia? È fondamentale conoscere le opzioni disponibili e agire tempestivamente per difendere i tuoi interessi.

«Sono stati tanti anche a Messina i pazienti che si sono trovati alle prese con interventi dentali mai iniziati o svolti solo parzialmente e che, per acquisire le prestazioni di Visodent, avevano sottoscritto contratti di finanziamento finalizzati alle cure, che ad oggi si trovano obbligati a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Caso Visodent, tante denunce anche a Messina per i centri dentistici chiusi all'improvviso: a chi rivolgersi

