Caso Visibilia legale Cipriani | Accolte richiesta modifica imputazione

Nel caso Visibilia Legale Cipriani, si registra un importante punto di svolta: il giudice ha accolto la richiesta di modifica dell’imputazione, applicando il codice 516 Cpp. Questa decisione permette all’imputato di riconsiderare le strategie processuali, potendo optare per il rito alternativo come l’abbreviato o il patteggiamento, e di integrare la lista degli elementi a suo favore. Un passaggio fondamentale che potrebbe influenzare l’esito dell’intera vicenda.

“Oggi è stata richiesta l’applicazione del codice 516 Cpp, una modifica del capo di imputazione. Erroneamente i pm hanno posto in essere una modifica sostanziale della condotta parlando di bilancio consolidato e non di esercizio di bilancio. Il giudice ha accolto le nostre richieste, rimettendo in termini l’imputato per poter chiedere il rito alternativo e quindi poter chiedere l’abbreviato o il patteggiamento, ma anche integrare la lista testimoni”. Lo ha dichiarato l’avvocato Antonella Augimeri, che assiste l’ex consigliere Massimo Cipriani nel processo sul caso Visibilia in cui Daniela Santanchè e altri ex amministratori del gruppo da lei fondato sono accusati di falso in bilancio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Visibilia, legale Cipriani: “Accolte richiesta modifica imputazione”

