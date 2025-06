Caso Pierina ultime notizie chiesto il rinvio a giudizio per Dassilva

La vicenda che ha sconvolto Rimini torna sotto i riflettori: la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva, l’unico indagato nel caso Pierina Paganelli. A poco più di un mese dalla conclusione delle indagini, si attende ora il verdetto del giudice Deflorio, che ha fissato la prima udienza il 23 giugno. Restate aggiornati, perché questa storia potrebbe riservare sviluppi sorprendenti.

Rimini, 10 giugno 2025 – A poco più di un mese dall'avviso di conclusione delle indagini, la Procura di Rimini ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per Louis Dassilva, unico indagato per l ’ omicidio di Pierina Paganelli. Il fascicolo è ora nelle mani del giudice per l’udienza preliminare, Raffaele Deflorio, che ha fissato la prima udienza per lunedì 23 giugno, alle 9.15, in camera di consiglio, nell’aula L del Tribunale di Rimini. Tutte e quattro le aggravanti contestate dal pubblico ministero Daniele Paci durante le indagini sono state confermate nella richiesta di rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina ultime notizie, chiesto il rinvio a giudizio per Dassilva

In questa notizia si parla di: pierina - rinvio - giudizio - dassilva

Pierina Paganelli, verso chiusura indagini. Attesa richiesta di rinvio a giudizio per Dassilva: “Tempi stretti” - A oltre un anno e mezzo dall'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne ritrovata senza vita a Rimini, l'inchiesta condotta dalla Squadra mobile della Polizia, sotto la supervisione del sostituto procuratore Daniele Paci, volge al termine.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pierina Paganelli, chiesto il rinvio a giudizio per Dassilva; Caso Pierina, chiesto il rinvio a giudizio per Dassilva; Caso Pierina ultime notizie, chiesto il rinvio a giudizio per Dassilva.

Pierina Paganelli, chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva. «Omicidio volontario - 15, l'udienza preliminare per Louis Dassilva, il senegalese di 35 anni in carcere dal 16 luglio 2024 per l'omicidio della ...

Pierina Paganelli, chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva. «Omicidio volontario», rischia l'ergastolo - 15, l'udienza preliminare per Louis Dassilva, il senegalese di 35 anni in carcere dal 16 luglio 2024 per l'omicidio della ...

Caso Pierina ultime notizie, chiesto il rinvio a giudizio per Dassilva - Le aggravanti contestate dal pm durante le indagini sono state confermate: motivi abbietti, crudeltà, l’aver agito in orario notturno e, soprattutto la premeditazione.